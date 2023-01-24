В Пскове семьи мобилизованных могут избежать пеней за просрочку платежей за ЖКУ

17:12, 24 января 2023, ПАИ

Мобилизованные и члены их семей освобождены от пеней за просрочку платежей по оплате ЖКУ. Об этом напомнили псковичам в группе «Мехуборка Псков».



В филиале ООО «Экопром» напомнили, что россияне, которые заключили контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации, и члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной платы за жилое помещение, коммунальные услуги, а также взноса на капремонт. Данная мера действует до истечения контракта мобилизованного.

Для снятия пеней необходимо обратиться в заявительном порядке в адрес регионального оператора с предоставлением соответствующих документов по адресу: Псков, улица Льва Толстого, дом 3 или направить на электронную почту ro_pskov@mehuborka.ru.