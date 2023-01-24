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Псковские росгвардейцы почтили память погибшего в Грозном товарища

Псковские росгвардейцы почтили память старшего лейтенанта внутренней службы Олега Караулова, погибшего при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В церемонии приняли участие начальник регионального управления Росгвардии Игорь Иванов, личный состав специального отряда быстрого реагирования «Гепард» и ветераны спецподразделения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Собравшиеся почтили память Олега Караулова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Олег Караулов родился 4 января 1963 года. С 1986 по 1994 год он служил в Вооруженных силах в должности заместителя командира разведывательной группы. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Олег Караулов проходил службу в должности оперуполномоченного СОБР УБОП при УВД Псковской области с апреля 1995 года.

Старший лейтенант внутренней службы Караулов погиб 24 января 1996 года в городе Грозный в ходе оперативно-разыскных мероприятий по поиску и ликвидации незаконных вооруженных формирований.

За образцовое выполнение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности и свободы граждан, разоружение незаконных вооруженных формирований, проявленное при этом мужество и стойкость Олег Караулов указом президента России № 1125 от 01.08.1996 награжден орденом Мужества посмертно.

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