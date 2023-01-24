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Общество

Дорожную технику передали Пушкиногорскому району

Грузовую «Газель» и комплексную дорожную машину передали пушкиногорскому филиалу компании «Псковавтодор» 24 января. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: районная газета «Пушкинский край»

Передача состоялась в присутствии главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой, заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Армена Мнацаканяна и руководителя ГБУ ПО «Псковавтодор» Павла Кипрушева.

Глава района отметила, что новая техника будет активно использоваться при выполнении дорожных работ на территории муниципалитета. По ее словам, в будущем, возможно, в районе появится поливальная машина и погрузочная техника.

«Это очень важное приобретение, ведь филиал давно нуждался в новой технике», — подчеркнул и. о. руководителя Пушкиногорского филиала «Псковавтодор» Александр Костылев.

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