Великолучанин получил срок за езду в нетрезвом виде

17:23, 24 января 2023, ПАИ

26-летний великолучанин получил тюремный срок за езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление, но в мае 2022 года снова сель за руль мотоцикла пьяным. По пути его остановили сотрудники ДПС и отстранили его от управления транспортным средством. От прохождения освидетельствования великолучанин отказался.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев 20 дней в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3,5 года.