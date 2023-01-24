Замглавы Пскова прокомментировала ситуацию на улице Линейной

17:53, 24 января 2023, ПАИ

26 января вопрос о перезонировании территорий на улице Линейной в Генплане вновь будет вынесен на рассмотрение специальной комиссии при администрации Пскова, пишет «АиФ-Псков».

Спор вокруг судьбы дачных участков на Линейной улице в Пскове, идущий четыре с лишним года, продолжается. Представители администрации Пскова поясняют, что внести изменения в Генплан «не так просто».

По словам первого заместителя главы города Ирины Ивановой, изменение статуса территории с зоны повышенной застройки Ж-1 на зону индивидуального жилого строительства Ж-4 наложит на муниципалитет обязательства по развитию там дорожной сети, строительству ливневой канализации, организации освещения и обустройству тротуаров. Это обойдётся городу в 2 млрд рублей.