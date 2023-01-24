Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Замглавы Пскова прокомментировала ситуацию на улице Линейной

Фото: АиФ Псков

26 января вопрос о перезонировании территорий на улице Линейной в Генплане вновь будет вынесен на рассмотрение специальной комиссии при администрации Пскова, пишет «АиФ-Псков».

Спор вокруг судьбы дачных участков на Линейной улице в Пскове, идущий четыре с лишним года, продолжается. Представители администрации Пскова поясняют, что внести изменения в Генплан «не так просто».

По словам первого заместителя главы города Ирины Ивановой, изменение статуса территории с зоны повышенной застройки Ж-1 на зону индивидуального жилого строительства Ж-4 наложит на муниципалитет обязательства по развитию там дорожной сети, строительству ливневой канализации, организации освещения и обустройству тротуаров. Это обойдётся городу в 2 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 января 2023

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года России - 2023» стартовал в Пскове
24 января 2023

Выставка акварельных картин открылась в Порховском музее
24 января 2023

Для бежаницких старшеклассников провели час памяти жертв Холокоста

24 января 2023

Завершился первый этап голосования за номинантов на премию «Народное признание»
24 января 2023

Замглавы Пскова прокомментировала ситуацию на улице Линейной
24 января 2023

Псковские росгвардейцы почтили память погибшего в Грозном товарища
24 января 2023

В Псковской области уменьшилось число чёрных копателей
24 января 2023

Около 200 человек присоединились к поисковому движению в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...