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Общество

В администрации Пскова не верят, что для участков на Линейной найдётся застройщик

Владельцев участков на Линейной тревожит существующий проект планировки территории (ППТ), несколько лет назад разработанный администрацией Пскова, пишет «АиФ-Псков». По словам представителя одного из СНТ на Линейной Вадима Певгонена, в нём «на месте участков нарисованы многоквартирные дома». Однако в администрации Пскова не верят, что застройщик для участков найдется.

Заместитель главы Пскова Ирина Иванова привела пример. Участок сразу за Крестовским путепроводом, на котором потенциально можно возвести до 90 тысяч квадратных метров жилья, уже трижды выставляли на конкурс, но желающих арендовать его нет. Хотя стартовая цена торгов - всего 7 миллионов рублей в год. На Линейной в случае гипотетического изъятия участков будет учитываться рыночная стоимость земли, всех строений и насаждений. По оценке Ирины Ивановой, в среднем это порядка 3 миллионов рублей. Всего участков около 400. «О какой перспективе строительства тут мы можем говорить?» - отметила замглавы Пскова.

В качестве одного из вариантов компромисса между городскими властями и дачниками Ирина Иванова предлагает отменить нынешний проект планировки территории Линейной улицы.

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