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Общество

Для бежаницких старшеклассников провели час памяти жертв Холокоста

Мероприятие «Холокост: память и предупреждение» состоялось 23 января в Бежаницкой центральной районной библиотеке им. А. П. Философовой, сообщает газета «Сельская новь».

Фото: газета «Сельская новь»

«В истории происходят события которые не могут и не должны быть преданы забвению, ибо они из ряда вон выходящие. И неверно считать что мы все знаем о них. Молодое поколение информировано мало, а тема эта, сегодня особенно актуальна, ведь идеи расизма и антисемитизма, на которых основывался нацизм, пытаются возродить, вкладывая их в неокрепшие умы молодёжи», - отметила заведующая ЦРБ Светлана Ксенофонтова.

Фото: газета «Сельская новь»

В мероприятии также приняли участие бежаницкие старшеклассники.

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