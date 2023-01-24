Для бежаницких старшеклассников провели час памяти жертв Холокоста

18:13, 24 января 2023, ПАИ

Мероприятие «Холокост: память и предупреждение» состоялось 23 января в Бежаницкой центральной районной библиотеке им. А. П. Философовой, сообщает газета «Сельская новь».

«В истории происходят события которые не могут и не должны быть преданы забвению, ибо они из ряда вон выходящие. И неверно считать что мы все знаем о них. Молодое поколение информировано мало, а тема эта, сегодня особенно актуальна, ведь идеи расизма и антисемитизма, на которых основывался нацизм, пытаются возродить, вкладывая их в неокрепшие умы молодёжи», - отметила заведующая ЦРБ Светлана Ксенофонтова.

В мероприятии также приняли участие бежаницкие старшеклассники.