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Общество

Мобилизованным из Новосокольнического района передали рисунки и письма детей

Очередная отправка посылок для земляков, мобилизованных для участия в СВО, состоялась в Новосокольниках, пишет газета «Новосокольнический край».

Фото: здесь и далее газета «Новосокольнический край»

Помимо волонтёров и родственников мобилизованных мужчин, в ней приняли участие глава района Виталий Соловьёв, мэр города Николай Наумов, заместитель главы администрации района Татьяна Лисица и глава Пригородной волости Лариса Пухова.

В посылках передали все необходимые вещи: термобельё, перчатки, фонарики, влажные салфетки, а также продукты — консервы, крупы, кофе и многое другое. Кроме того, в них вложили рисунки и письма от детей. «Большую помощь в сборе посылок оказали жители города и района и организации. Было решено распределить все вещи по адресным посылкам. Так мы уверены, что все они дойдут до каждого нашего парня. А они между собой решат, кому что необходимо», — сообщили волонтёры. 

«К нам обратилась жительница соседней Пустошки. Её муж служит в одной части с новосокольническими ребятами. А так как отправка посылок из Пустошкинского района запланирована чуть позже, девушка передала гостинцы для своего мужа вместе с нашими», — рассказала методист отдела по молодёжной политике при районном Доме культуры Любовь Никифорова.

Следующая отправка посылок планируется к 23 Февраля.

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