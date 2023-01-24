Мобилизованным из Новосокольнического района передали рисунки и письма детей

20:02, 24 января 2023, ПАИ

Очередная отправка посылок для земляков, мобилизованных для участия в СВО, состоялась в Новосокольниках, пишет газета «Новосокольнический край».

Помимо волонтёров и родственников мобилизованных мужчин, в ней приняли участие глава района Виталий Соловьёв, мэр города Николай Наумов, заместитель главы администрации района Татьяна Лисица и глава Пригородной волости Лариса Пухова.

В посылках передали все необходимые вещи: термобельё, перчатки, фонарики, влажные салфетки, а также продукты — консервы, крупы, кофе и многое другое. Кроме того, в них вложили рисунки и письма от детей. «Большую помощь в сборе посылок оказали жители города и района и организации. Было решено распределить все вещи по адресным посылкам. Так мы уверены, что все они дойдут до каждого нашего парня. А они между собой решат, кому что необходимо», — сообщили волонтёры.

«К нам обратилась жительница соседней Пустошки. Её муж служит в одной части с новосокольническими ребятами. А так как отправка посылок из Пустошкинского района запланирована чуть позже, девушка передала гостинцы для своего мужа вместе с нашими», — рассказала методист отдела по молодёжной политике при районном Доме культуры Любовь Никифорова.

Следующая отправка посылок планируется к 23 Февраля.