Порядка 165 км автомобильных дорог отремонтируют в Псковской области в 2023 году

20:22, 24 января 2023, ПАИ

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается на территории Псковской области в 2023 году, в его рамках планируется привести в нормативное состояние около 165 километров автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения. Об этом сообщается в группе «Дороги Псковской области».

Среди них – около 146 километров на трассах регионального значения и около 19 километров автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения: это более 30 объектов в регионе.

Так, в этом году запланирован капитальный ремонт значимых транспортное востребованных участков региональных автомобильных дорог: Новгородка – Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе, Великие Луки – Усвяты в Великолукском районе, Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь в Себежском районе, Порхов – Успенье в Порховском и Дедовичском районах, Пушкинские Горы – Локня в Новоржевском районе и другие.

Завершение капремонта на автомобильных дорогах: Новоржеве – Опочка в Опочецком районе, Себеж – Глубочица – граница с Республикой Беларусь в Себежском районе и другие.

В областном центре запланировано продолжить капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса (на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной), ремонт улицы Труда (участок от улицы Текстильной до улицы Инженерной), ремонт улицы Коммунальной (на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской, в том числе дублёров).

Кроме того, в планах завершение работ по капитальному ремонту девяти мостовых сооружений общей протяжённостью, среди них — капитальный ремонт моста через реку Великую на а/д Пушкинские Горы – Рождество – Велье в Пушкиногорском районе, ремонт моста через реку Идрянку на а/д Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе, капитальный ремонт моста на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе и другие, а также завершение реконструкции Советского (Троицкого) моста через реку Пскову на улице Леона Поземского в Пскове.

«Отдельное направление – мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в регионе. В частности, выполнение работ по устройству и замене оцинкованного металлического барьерного ограждения, нанесению горизонтальной дорожной разметки, устройству недостающего наружного искусственного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения», — говорится в сообщении.