Стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи»

21:05, 24 января 2023, ПАИ

Символические стрелки «Часов Судного дня» рекордно приблизились к «ядерной полуночи», сообщила глава организации «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

«Мы переводим часы вперед к ядерной полуночи так близко, как они еще не были. Теперь остается 90 секунд до полуночи», — заявила она во время онлайн-церемонии, передает РИА Новости.

Время, оставшееся до ядерной полуночи, символизирует напряженность обстановки в мире. Сама полночь означает момент ядерного катаклизма, при этом в последние годы стрелки сдвигали только вперед.

В 2020 году стрелки часов перевели вперед на 20 секунд, после чего они стали показывать 100 секунд до ядерной полуночи. Они оставались на этой отметке в 2021 и 2022 годах.Самым спокойным временем стал 1991 год — стрелки отошли от ядерной полуночи на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.