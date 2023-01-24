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Общество

В России могут расширить льготы для семей контрактников ЧВК

Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации предлагает расширить льготы для семей контрактников ЧВК, что поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников СВО, сообщили в пресс-службе «Единой России».

«Рабочая группа по вопросам СВО предлагает расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК. Это поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников спецоперации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с такой инициативой выступила замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова, сообщает РИА Новости.

«Вопрос: как быть, если участники СВО не являются мобилизованными? Например, в семье один сын защищает Родину в статусе мобилизованного, а у другого — контракт с ЧВК. У одного ребёнка есть льгота в садике, а у другого — нет. Мы решаем такие вопросы в регионах, но и системные ответы нужны», — приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

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