В России могут расширить льготы для семей контрактников ЧВК

21:52, 24 января 2023, ПАИ

Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации предлагает расширить льготы для семей контрактников ЧВК, что поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников СВО, сообщили в пресс-службе «Единой России».

«Рабочая группа по вопросам СВО предлагает расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК. Это поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников спецоперации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с такой инициативой выступила замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова, сообщает РИА Новости.

«Вопрос: как быть, если участники СВО не являются мобилизованными? Например, в семье один сын защищает Родину в статусе мобилизованного, а у другого — контракт с ЧВК. У одного ребёнка есть льгота в садике, а у другого — нет. Мы решаем такие вопросы в регионах, но и системные ответы нужны», — приводятся в сообщении слова Кузнецовой.