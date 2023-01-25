День студента отмечают сегодня россияне

08:00, 25 января 2023, ПАИ

25 января в России отмечается День студента. Праздничная дата в календаре появилась благодаря открытию Московского университета в 1755 году, пишет calend.ru.

В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» и Татьянин день стал официальным университетским днем, однако тогда он назывался Днем основания Московского университета.

Сначала этот праздник отмечался только в Москве, но весьма торжественно и пышно. В XVIII веке — первой половине XIX века университетским, а потому и студенческим праздником, стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.

Статус всероссийского праздник обрел уже при императоре Николае I, который повелел отмечать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране. Указ президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов. А в 2007 году был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России.