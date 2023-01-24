Песков назвал недостоверной информацию CNN о новой волне мобилизации в РФ

23:31, 24 января 2023, ПАИ

Информация CNN о возможности ещё одной волны мобилизации в России недостоверна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждение американской телекомпании о том, что глава РФ Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации ещё 200 тысяч человек.

На вопрос ТАСС, является ли этот материал CNN настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в социальных сетях на эту тему, представитель Кремля ответил утвердительно. «Да. Является», — сказал Песков.

Как ранее сообщила компания CNN со ссылкой на источники в американских и западных правительственных структурах, якобы есть признаки, что президент оценивает возможность проведения ещё одной волны мобилизации до 200 тысяч человек, которая «может проводиться более тихо, чем первая».