Дилеры рассказали о возможном дефиците автомобилей в России

08:20, 25 января 2023, ПАИ

Новые азиатские и европейские автомобили массового сегмента полностью не исчезнут с российского рынка, однако острый дефицит на них сохранится, пишет РИА Новости.

«Говорить о полном исчезновении таких массовых автомобилей из российских автосалонов нельзя, на популярные модели есть спрос. Многие дилеры уже наладили альтернативные каналы поставок, хотя возить массовый сегмент по параллельному импорту менее выгодно, нежели премиальный», — рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», отвечая на вопрос о массовых автобрендах.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков также подтвердил, что тенденции к тому, что иномарки массового сегмента могут исчезнуть с рынка РФ, не наблюдается. Эксперты заявили, что на складах большинства автодилеров еще находится достаточный запас всего модельного ряда, по разным моделям склад составляет 3-5 месяцев торговли. Однако в отдельных категориях наблюдается дефицит.