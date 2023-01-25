МЧС предупреждает псковичей о гололёде
Гололёд ожидается местами по Псковской области 25 января, сообщает псковский гидрометцентр. Предупреждение о неблагоприятном явлении опубликовано на сайте главного управления МЧС России по региону.
«В ближайшие два часа по Псковской области, начиная с западных районов, ожидается гололёд», - отметили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники МЧС напомнили, каких правил нужно придерживаться для избежания несчастных случаев:
- Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.
- Подготовьте малоскользящую обувь.
- Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.
- Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин.
- При усилении ветра держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили.
- Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек.
- Ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу.
- За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
- На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».