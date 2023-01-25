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Общество

МЧС предупреждает псковичей о гололёде

Гололёд ожидается местами по Псковской области 25 января, сообщает псковский гидрометцентр. Предупреждение о неблагоприятном явлении опубликовано на сайте главного управления МЧС России по региону. 

«В ближайшие два часа по Псковской области, начиная с западных районов, ожидается гололёд», - отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС напомнили, каких правил нужно придерживаться для избежания несчастных случаев:  

- Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.

- Подготовьте малоскользящую обувь.

- Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

- Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин.

- При усилении ветра держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили.

- Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек.

- Ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу.

- За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

- На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

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