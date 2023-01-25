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Общество

Стоимость авиабилетов выросла в России

Средняя стоимость авиабилетов на рейсы по России выросла в прошлом году на 8-14% по сравнению с 2021-м, сообщили «Известиям» источники в трех крупных сервисах по бронированию. 

По данным Росстата, средняя стоимость полета в экономклассе на 1 тыс. км пути повысилась за год на 11%: в декабре 2021-го перелет обходился в 5482,2 рубля, а в декабре 2022-го — 6096,9.

Как следует из федеральной статистики, рост на 11% — это максимальные показатели увеличения средних цен за последние 14 лет.

В 2008-м перелеты в экономе за год подорожали на 34%. При этом в августе 2022-го цены почти достигли абсолютного максимума: поднялись до 6 621 рубля при максимуме в 6 892,51 (был зафиксирован в августе 2010 года).

Глава Минтранса Виталий Савельев в конце ноября со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявлял, что цены на авиабилеты в РФ в прошлом году сохранились на уровне 2020-2021 гг. и снизились на 6,5% относительно уровня 2019 года.

В Росстате уточнили, что согласно индексу потребительских цен (рассчитывается иначе, нежели динамика средних цен), авиаперелеты в 2022 году подорожали на 19,2%, и это тоже самое значительное повышение индекса по этой услуге с 2008-го.

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