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Общество

В России запустят массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6

В 2023-2024 годах в России должно начаться массовое внедрение роутеров, использующих технологии WiFi 6, пишут «Известия».

К концу следующего года должно быть организовано производство таких девайсов, налажены снабжение комплектующими и сбыт готовой продукции, следует из документа. Согласно плану, заказчикам должно быть отгружено не менее 500 тыс. роутеров.

Сейчас в РФ есть предприятия, производящие WiFi-роутеры на импортной компонентной базе, но устройства для WiFi 6 пока не выпускаются, утверждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, внедрение современного стандарта позволит сократить помехи, которые создают друг другу гаджеты, работающие в старом диапазоне, а также увеличить скорость доступа для пользователей.

Появление WiFi 6 поможет разгрузить низкие частоты, на которых уже используется множество гаджетов с поддержкой WiFi старых стандартов, а также Bluetooth, считает менеджер компании-партнера нескольких операторов. Таких устройств стало слишком много, и они создают помехи друг другу: из-за этого в людных местах зачастую перестают работать беспроводные наушники, а дроны начинают терять управление.

WiFi 6 очень похож на 5G и позволяет реализовать сопоставимые скорости при низком пинге (задержке в передаче данных), рассказал «Известиям» сотрудник одного из операторов. Это позволит развивать на базе WiFI 6 сервисы для промышленности, не исключил он.
 

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