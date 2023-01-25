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Происшествия

Жителю Палкинского района грозит тюрьма за хранение пороха

Жителю палкинской деревни грозит тюрьма за хранение взрывчатых веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В ходе осмотра дома полицейские обнаружили и изъяли три банки с веществом метательного действия массой 335 граммов. Эксперт установил, что это промышленно изготовленный порох. Взрывчатое вещество 33-летний житель Палкинского района незаконно хранил по месту своего жительства более года.

Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

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