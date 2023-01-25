Новый автобусный маршрут запустили в Пскове с 25 января

09:46, 25 января 2023, ПАИ

Новый автобусный маршрут № 53 «площадь Ленина – Аэропорт» запущен в Пскове с 25 января, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Остановки по ходу движения в аэропорт: «Детский парк», «Летний Сад», «улица Гражданская», «Школа №11», «Завод АВАР», «Вокзал», «улица Гагарина», «Птицецех», «Морозовская ветка», «Аэропорт».

Остановки в обратном направлении: «Морозовская ветка», «Птицецех», «улица Гагарина», «Вокзал», «Завод АВАР», «Школа № 11», «улица Гражданская», «Летний Сад», «Детский парк», «площадь Ленина».

«Расписание маршрута позволит пассажирам своевременно осуществить регистрацию на рейсы по действующим направлениям Москва, Казань, Сочи, Калининград и Минеральные Воды», - отмечается в сообщении.

Цена билета составляет 50 рублей. Транспортные карты и проездные билеты не действуют.