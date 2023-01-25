Александр Котов - студентам: От ваших замыслов и стремлений зависит немало

09:48, 25 января 2023, ПАИ

С праздником поздравил студентов от имени Псковского областного Собрания депутатов председатель регионального парламента Александр Котов. Обращение размещено на сайте областного Собрания.

«Студенчество – время перспектив и накопления потенциала, который в перспективе может реализоваться на благо людей и страны. Сегодня вы сдаёте зачёты и экзамены на сессиях, а завтра будете руководить предприятиями, развивать производства, создавать свой бизнес, делать научные открытия, внедрять новые технологии», - отметил он.

​

Он добавил, что студенты – это будущее России, от их замыслов и стремлений «зависит немало». «Ваши планы и позитивные начинания обязательно воплотятся в жизнь, если вы будете прикладывать усилия к их достижению. Уверен, каким бы трудным ни казался предстоящий путь, настойчивость и готовность постоянно осваивать новые знания обязательно приведут к успеху», - сказал Александр Котов.

Он пожелал студентам здоровья, отличной учёбы, удачи и благополучия.