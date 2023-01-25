ПсковГУ приглашает школьников на тематическую смену в Артек

09:49, 25 января 2023, ПАИ

Псковский государственный университет объявляет конкурсный отбор на программу «Русский стиль в современной моде», которая проводится в рамках тематической смены в Артеке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Проект ориентирован на развитие творческих способностей детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

Для участия необходимо ознакомиться с требованиями к конкурсному заданию и вовремя его выполнить.

Заявки и выполненное задание нужно отправлять по адресу электронной почты: olymp@pskgu.ru вложенным файлом до 4 февраля.

Не позднее 20 февраля будут подведены итоги.

Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых и одаренных участников, выполнивших конкурсное задание настоящего Положения, для поощрения путевкой на тематическую смену 2023 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться «Русский стиль в современной моде».

Программа «Русский стиль в современной моде» направлена на создание чувства сопричастности историческим и современным тенденциям русской культуры через осмысление и художественную интерпретацию в сфере дизайна костюма и аксессуаров образов русского стиля. Участники программы смогут попробовать свои силы в сфере дизайна одежды и стать авторами ярких, самобытных и эстетически продуманных образов и даже коллекций в русском стиле.

Программа разработана преподавателями кафедры дизайна Натальей Елисеевой и Ольгой Поспеловой.