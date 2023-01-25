Установлена личность мужчины, найденного мёртвым у кладбища в Пскове

10:00, 25 января 2023, ПАИ

Полиция установила личность неизвестного мужчины, тело которого было найдено в районе кладбища Орлецы-1. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что труп без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен в Пскове 15 января.

Полиция выражает благодарность представителям СМИ и всем неравнодушным жителям региона, оказавшим содействие органам внутренних дел в работе по опознанию погибшего.