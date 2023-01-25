Не только Хагги Вагги: Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки

10:38, 25 января 2023, ПАИ

Роскачество намерено провести проверку мягких игрушек в виде Чебурашки на фоне возросшей популярности этого персонажа после выхода одноименного фильма, сообщает РИА Новости.

В оргаанизации отметили, что на фоне выхода в прокат одноименного фильма и ажиотажа вокруг персонажа «Чебурашка» рынок наводнили мягкие игрушки самого разного качества, в основном - это обезличенные изделия китайского производства, которые реализуются на российских маркетплейсах.

Кроме того, решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили от потребителей, в том числе родительских сообществ.

«Среди ключевых потребительских опасений - использование некачественных материалов (игрушка быстро рвется и изнашивается), неприятный химический запах, производственный брак. При этом среди изделий наблюдается широкий разброс стоимости за единицу товара, что требует подтверждения о реальном качестве игрушек», - добавляется в сообщении.

Ранее Роскачество провело проверку игрушек «Хагги Вагги» и обнаружило в них превышения по содержанию фенола. После этого было предложено ужесточить требования для их реализации, а отечественные маркетплейсы и магазины стали убирать эти игрушки из своего ассортимента.