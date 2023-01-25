Михаил Ведерников поздравил молодёжь с Днём студента

10:08, 25 января 2023, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поздравил молодёжь Псковской области с Днем российского студенчества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Яркие, светлые и незабываемые студенческие годы — особенная пора в жизни человека. Это время удивительных открытий, идей, выбора профессионального пути и создания фундамента будущих достижений», - отметил Михаил Ведерников.

Он отметил, что студенты Псковской области проявляют себя во многих сферах: политике, науке, здравоохранении, промышленности, спорте, искусстве, добровольчестве. «Сегодня региону как никогда нужны творческие люди, с прочными знаниями и активной жизненной позицией», - продолжил глава региона.

Он поблагодарил каждого студента за неравнодушие и готовность с большой самоотдачей вносить вклад в развитие нашего региона. Также Михаил Ведерников подчеркнул, что правительство области сделает всё, чтобы поддержать начинания и идеи студентов.

«С праздником, друзья! Дерзайте, творите, вдохновляйте и вдохновляйтесь! Пусть каждый день вашей жизни будет интересным, творческим и приближает вас к поставленным целям!» - пожелал губернатор.