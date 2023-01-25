В Пскове сотрудники Росгвардии за 25 минут нашли пропавшего ребенка

10:14, 25 января 2023, ПАИ

Пропавшего 9-летнего ребенка разыскали сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» Вадим Петров и Кирилл Чамара в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Росгвардии по региону.

Во время патрулирования росгвардейцы получили сообщение о пропаже девочки, которая не вернулась домой из школы.

​

Сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия и уже через 25 минут в одном из дворов заметили девочку, приметы которой совпадали с указанными в сообщении.

Передав найденную школьницу сотрудникам полиции, патрульный экипаж вернулся на свой маршрут.