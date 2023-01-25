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Общество

Возможности подключения домовладений к частному газопроводу обсудили в Собрании

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Газификацию нескольких деревень Псковского района обсудили в Псковском областном собрании депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Совещание с участием представителей Газпрома, областного правительства и муниципалитета прошло по инициативе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова, к которому обратился владелец частной газораспределительной сети Антон Шевляков с жалобой на сложности в подключении домовладений к частному газопроводу в деревнях Логозовичи, Селище, Задорожье, Неёлово 1 и Фёдоровщина.

«К темпам газификации вопросы есть и у депутатов – программа в регионе пробуксовывает. В данной ситуации хотелось бы узнать, почему при наличии газопровода и технической возможности люди годами ждут подключения», - поставил вопрос Алексей Севастьянов, на который попросил дать ответ всех приглашённых.

По словам первого заместителя главы администрации Псковского района Святослава Колинко, на территории муниципалитета проложено несколько частных газопроводов –  например, в деревне Портянниково собственник газораспределительной сети заключил договоры с гражданами, часть жилых домов уже подключена к газу.

Причины проблем с присоединением к газопроводу в Фёдоровщине и ближайших деревнях попытался разъяснить начальник юридического отдела «Газпром межрегионгаз Псков» Анатолий Нестерчук. По словам юриста, со времени строительства инженерного сооружения изменилось федеральное законодательство. Если раньше собственникам разрешалось присоединять к своим сетям всех абонентов, то в 2018 году постановлением правительства частникам запретили осуществлять строительные работы по присоединению к газопроводу. При этом находящиеся в собственности Антона Шевлякова газораспределительные сети были официально зарегистрированы только в 2022 году, что подтверждено решением суда.

«На данный момент какие-либо препятствия для подключения отсутствуют, - заверил  представитель газораспределительной компании. - Любой желающий обращается в «Газпром газораспределение Псков», Газпром просит владельца сети дать согласие на присоединение к его газопроводу. Как только мы получаем такой документ, заключается договор с гражданином, выполняются работы по догазификации».

Алексей Севастьянов согласился, что изменившееся законодательство повлияло на первоначальные требования к частным инвесторам, а значит, нет смысла возвращаться к претензиям прошлых лет. Тем не менее, депутат усомнился, что озвученный алгоритм на практике работает безупречно. «Мы три раза заслушивали на парламентском часе доклады о ходе газификации, и с весны до осени не сильно ситуация изменилась – к сожалению, ваши обещания расходились с делами, поэтому верится уже с трудом», - признался Алексей Севастьянов.

Как пояснила заместитель исполнительного директора – главный инженер «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова, мощности частного газопровода в перспективе не хватит на подключение всех домовладений, поэтому, необходимо либо строить  дополнительные ШРП для понижения давления газа и врезки в частные сети, либо прокладывать ещё один газопровод за счёт средств Газпрома. Сейчас прорабатываются оба варианта, решение будет принято в ближайшее время.

«Если мы строим сети, то мы отвечаем за их обслуживание и гарантируем безопасность. А что будет с частным газопроводом через 3-4 года – неизвестно», - добавил к словам коллеги заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям  Игорь Мелузов, Он отметил, что именно из соображений надёжности жители частного сектора изъявляют желание подключиться к трубе Газпрома.

Первый заместитель председателя областного комитета по тарифам и энергетике Виталий Суриков также обратил внимание на вопросы безопасности. По его словам, тенденция по ограничению со стороны государства частных владельцев прослеживается на примере электросетей – нередки случаи, когда электросети становятся бесхозными. 

«Надеюсь, что все стороны друг друга услышали, - подвёл итог Алексей Севастьянов. - Мы получили подтверждение, что есть возможность задействовать существующий частный газопровод. Это важно, потому что, при всех изменениях законодательства должно быть уважение к инвестору, который вложил собственные средства и проделал большую работу. Но самое главное, чтобы вопрос был решён в пользу граждан».

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