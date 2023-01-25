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Ректор ПсковГУ поздравила студентов с праздником

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина поздравила молодежь с Днем российского студенчества. Поздравление она разместила в своем Telegram-канале.  

«Сегодняшний день начинается с улыбок и поздравлений. Самые отважные, инициативные, амбициозные люди нашей страны отмечают свой «профессиональный» праздник! Студенты! Вы концентрируете вокруг себя идеи, задаёте динамику жизни страны, учите старшее поколение новому. Вы будете двигать вперёд все сферы, в которые придёте потом работать. И если весь мир развивается благодаря вам, значит, что он – в ваших руках?» - написала Наталья Ильина.  

Ректор ПсковГУ отметила, что сегодня - лучшее время для молодежи. «Время открытий, романтики, приключений, знакомств, становления. Всё это навсегда останется  с вами - и «коронные фразы» преподавателей, которые оказали сильное влияние и помогли определиться с выбором дальнейшего пути, и долгие разговоры с друзьями, которых будете помнить долгие годы, и книги, фильмы, темы, которые вы для себя в это время откроете, и борьба со сном на первой паре, и бессонные ночи перед сессиями, и свидания, и надежды, и мечты», - сказала она. 

Наталья Ильина посоветовала студентам брать от этого времени максимум, ведь сейчас они находятся для этого в самой лучшей форме. Она подчеркнула, что у молодежи есть все - молодость, энергия, силы, пытливый ум, возможность посвятить время своему развитию.  

«И, конечно, очень важно воспитывать в себе благодарность к людям, педагогам, которые помогают вам развиваться и становиться сильнее. Желаю вам такого студенчества, которое хочется нести по жизни с собой, возвращаясь к нему с тёплыми воспоминаниями. Пускай всё получается, что вы задумали. А мы с интересом будем наблюдать за вашими идеями, потому что мы уже так не можем. Вы – ориентир! Поздравляю, дорогие студенты! Верю в вас!» - заключила Наталья Ильина.  

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