В Псковской области превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ

10:41, 25 января 2023, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 1,5 % и составила 80,46 на десять тысяч населения Псковской области. Всего зарегистрировано 4 935 новых случаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 4,5 %. При этом в возрастной группе 15 лет и старше эпидпорог превышен на 24,3 %.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в восьми муниципальных образованиях: Пушкиногорском, Струго-Красненском, Новосокольническом, Усвятском, Плюсском, Порховском районах, а также в Пскове и Великих Луках.

По результатам лабораторных исследований в рамках мониторинга среди респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 81,8 %.

Кроме того, в связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области закрыто 13 классов в 7 общеобразовательных учреждениях и одна группа в среднем профессиональном образовательном учреждении.