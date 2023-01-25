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Общество

Билайн узнал, как молодёжь используют мобильный интернет

Молодежь студенческого возраста по-разному использует мобильный интернет дома, в дороге и за городом – следует из опроса*, результаты которого проанализировал билайн ко Дню студента. Если дома одной из самых популярных целей стал поиск информации в сети, то в дороге и особенно за городом преимущество у развлекательного контента, сообщили в пресс-службе сотового оператора.

Фото: билайн

Судя по результатам опроса, проведенного билайном среди своих клиентов, 76% молодых людей 16-25 лет дома используют возможности мобильной сети для поиска различной информации. Столько же опрошенных с помощью мобильного интернета смотрят видео, сериалы и фильмы. Чуть меньше (75%) используют его для прослушивания музыки онлайн. Этими активностями молодёжь занимается чаще всего.

Мобильный интернет в транспорте клиентам 16-25 лет нужен, прежде всего, для того, чтобы слушать музыку, об этом рассказали 88% опрошенных. А вот поиском информации в пути молодые люди интересуются уже не так сильно, как дома, это занятие стало лишь третьим по популярности – 52%.  Также молодежь студенческого возраста активнее других респондентов смотрит в дороге видеоконтент.

Опрос также зафиксировал факт, что за городом молодежь предпочитает мобильный интернет для отдыха и развлечений. Поиск информации и чтение новостей в мессенджерах не попадает в топ-3 целей использования интернета. Если в городе новости читают 68% опрошенных молодых людей, то за городом – только 48%. Респонденты более старшего возраста за городом ищут информацию в интернете и читают новости в мессенджерах активнее ребят студенческого возраста.

Молодежь, отправляясь за город, не выключает любимые аудиозаписи. 73% рассказали о том, что используют на природе возможности мобильного интернета прежде всего для прослушивания музыки онлайн. На втором месте по популярности просмотр ленты в социальных сетях – 69%. Сотовая связь обеспечивает для многих возможность смотреть видеоконтент и за городом: вариант просмотра видео, сериалов и фильмов оказался на третьем месте – 57%.

Чтобы слушать еще больше музыки, можно воспользоваться новым предложением билайн. Миллионы треков, персональные рекомендации и эксклюзивные альбомы — все это есть в стриминговом сервисе VK Музыка, который теперь доступен клиентам билайна по специальной цене в 99 рублей за месяц. Оформить подписку на VK Музыку можно в мобильном приложении билайна. Предложение о подписке за 99 рублей в месяц доступно до 20 февраля 2023 года. При оформлении подписки специальная цена будет предоставляться первые 90 дней пользования сервисом, по окончании этого периода стоимость подписки увеличится до 159 рублей в месяц. Быстрый переход к оформлению подписки на VK Музыка доступен по ссылке.

* Исследование было проведено в ноябре-декабре 2022 г. в ряде городов РФ. Количество респондентов – 1 208 человек, абоненты билайн, владельцы смартфонов в возрасте 16-60 лет.

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