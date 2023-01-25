Поставщик терминалов для приема карт Ingenico может уйти из России в марте

11:01, 25 января 2023, ПАИ

Компания Ingenico, один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате, может уйти из России 1 марта этого года, пишет РБК со ссылкой на источники.

По их данным, контракты с сотрудниками в стране действуют до 15 февраля. Техническую поддержку POS-терминалов Ingenico намерена осуществлять до конца марта. Компания официально не сообщала о своем уходе, переговоры с банками проходят неофициально.

Источники утверждают, что устройства Ingenico занимают основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. На официальном сайте Ingenico Россия отсутствует в списке стран, где работает офис компании. Производитель уже пару месяцев старается найти способ покинуть страну, чтобы не сильно навредить платежному рынку, утверждает один из источников.

Доля работающих POS-терминалов Ingenico в России — около 50 процентов, отметил генеральный директор поставщика платежных решений INPAS Илья Коробов. Существуют риски того, что их POS-терминалы станут работать до первой поломки, а также устареют, поскольку не смогут поддерживать новый функционал, добавил он.