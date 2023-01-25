Российские пользователи AppStore пожаловались на сбои в работе сервиса

11:17, 25 января 2023, ПАИ

Магазин приложений AppStore, работающий на устройствах от компании Apple, перестал открываться у пользователей из России. По словам владельцев устройств, они также испытывают трудности с запуском других приложений компании, сообщает РИА ФАН.

Согласно данным ряда СМИ, на работу приложения AppStore жалуются абоненты разных мобильных операторов.

Кроме того, они испытывают проблемы с доступом к онлайн-сервису по покупке компьютерных игр.