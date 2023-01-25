Корова упала на сотрудника предприятия в Великих Луках
Несчастный случай произошел на великолукском предприятии, деятельностью которого является животноводство. Об этом сообщается в группе Государственной инспекции труда по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
«Работник <…> во время исполнения служебных обязанностей получил ушиб позвоночника, на него упала корова», - отмечается в сообщении.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в Псковской области тракторист получил травму глаза.
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