Корова упала на сотрудника предприятия в Великих Луках

11:38, 25 января 2023, ПАИ

Несчастный случай произошел на великолукском предприятии, деятельностью которого является животноводство. Об этом сообщается в группе Государственной инспекции труда по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

«Работник <…> во время исполнения служебных обязанностей получил ушиб позвоночника, на него упала корова», - отмечается в сообщении.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Псковской области тракторист получил травму глаза.