Сколько студентов ПсковГУ получает стипендию, рассказали в вузе

12:38, 25 января 2023, ПАИ

Всего в Псковском государственном университете по программам высшего образования обучается 7313 человек, из них 3124 юношей и 4189 девушек. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе вуза.

По сведениям бухгалтерии вуза, общая численность студентов, получивших в декабре государственную академическую стипендию (за полный месяц), составила 1876 человек. На осенний семестр 2022/2023 было выделено 180 повышенных государственных академических стипендий.

Именные стипендии от организаций в настоящее время выплачиваются троим студентам Института медицины и экспериментальной биологии (от ООО «МедТехСервис»). В 2021/2022 учебном году выплачивались именные стипендии от ООО «ФИТ Автосервис» (5 студентов) и ООО «Т2 Мобайл» (3 студента).

В 2022 году в ПсковГУ на программы высшего образования поступили студенты из 47 регионов России, не считая Псковскую область, в том числе из Ленинградской, Мурманской, Новгородской областей, а также из Санкт-Петербурга и Москвы.

На сегодняшний день в вузе обучается 828 иностранных студентов из 30 стран мира, в том числе Туркменистана, Узбекистана, Индии, Египта, Сирии.

Больше всего учащихся числится в Институте образования и социальных наук – 1439. Затем идут Институт права, экономики и управления – 1423, Институт медицины и экспериментальной биологии – 1213, Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций, Институт промышленных технологий и дизайна – 944, Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства – 667, Институт физико-математических наук и информационных технологий – 527.

Из общего числа студентов 4049 человек обучаются на бюджете, из них 261 – по целевой квоте, а 3264 – на местах по договорам. Самой популярной формой обучения является бакалавриат – 4815 студентов, затем специалитет –1274 человек и магистратура – 1224 студента.