Меры поддержки военнослужащих рассмотрел бюджетный комитет областного Собрания

12:01, 25 января 2023, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике провёл первое в этом году заседание, на котором обсудил профильные вопросы январской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Депутаты единогласно поддержали инициативу о расширении категорий получателей льготы по уплате транспортного налога. Как пояснил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, законопроект разработан в целях реализации указа губернатора о поддержке военнослужащих и мобилизованных граждан, участвующих в специальной военной операции. Наравне с ранее принятыми решениями об освобождении от транспортного налога контрактников и мобилизованных граждан предлагается распространить льготу на военнослужащих Федеральной службы безопасности и сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы.

«Исходя из численности новых получателей льготы в 363 человека, выпадающие доходы бюджета увеличатся на 3,6 млн рублей», - озвучил предварительные расчёты Андрей Михеев.

Председатель Счётной платы области Марина Хохлова обратила внимание, что установление льготы приведёт к сокращению доходной части бюджета.

«Понимаю, что это выпадающие доходы, но будет несправедливо, если контрактников и мобилизованных мы освободили от транспортного налога, а участвующих в СВО сотрудников Росгвардии и других ведомств – нет. Все должны быть в равных условиях», - высказал мнение Александр Братчиков и попросил коллег поддержать законопроект. Комитет рекомендовал принять проект закона в двух чтениях.

Далее депутаты рассмотрели законопроект о компенсации за счёт средств регионального материнского капитала расходов на покупку газового оборудования – сумма увеличивается с 70 до 100 тысяч рублей. Председатель правительственного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева уточнила, что к началу года было 6 многодетных семей, обратившихся за компенсацией понесённых затрат по газификации, а сейчас их уже 12. «Это связано с тем, что сумма увеличивается, и вообще, эта мера поддержки востребована», - отметила специалист.

Председатель парламентского комитета Александр Братчиков уточнил, что средства маткапитала можно потратить не только на покупку газового котла, но и на другое оборудование для системы отопления.

«Я так понимаю, что изменений в бюджет вносить не нужно – деньги на выплату маткапила уже заложены, меняется только право их использования», - уточнил у финансистов Александр Братчиков и получил подтверждение. Члены комитета одобрили законопроект.

Также депутаты рекомендовали к принятию законопроект «О внесении изменений в Закон Псковской области «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей». Речь идёт о введении переходных положений, которые дадут семьям, где третий ребёнок родился до 1 января 2023 года, право выбора: получать выплату в соцзащите до достижения ребёнком трёхлетнего возраста либо перейти на единое государственное пособие, которое выплачивается через Социальный фонд РФ.

Руководитель областного комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева уточнила, что граждане смогут сами решать, какой вариант для них предпочтительнее, чтобы не потерять в размере выплат. Депутаты единогласно проголосовали в поддержку законодательной инициативы.