Процент женщин в полиции Псковской области растёт каждый год

12:13, 25 января 2023, ПАИ

Процент женщин на службе в полиции Псковской области растёт каждый год. Об этом на пресс-конференции 25 января сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Особенно много, около 20%, женщин среди участковых уполномоченных. «И процент, к сожалению, с каждым годом всё больше и больше. «К сожалению» - потому что жалко женщин, которые выполняют тяжёлую работу», - пояснил Алексей Овсянников.

Он также добавил, что женщины отличаются усидчивостью и настойчивостью.