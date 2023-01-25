Началась ли в сельских медпунктах округа продажа лекарств, проверил Александр Котов

12:13, 25 января 2023, ПАИ

Один ФАП и два офиса врача общей практики посетил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов во время рабочей поездки в избирательный округ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Все медпункты ещё в 2022 году вошли в перечень учреждений, где продажа лекарств должна была начаться летом. По факту их реализация до сих пор не организована, но готовность при этом разная.

В струго-красненских Лудонях спикер побывал вместе с главой района Александром Волковым и главой Новосельской волости Артуром Давыдовым. Фельдшер Лидия Мартынова продемонстрировала новые шкафы с лекарствами, два холодильника, сканер и кассовый аппарат. Купить медикаменты можно будет только за наличные денежные средства. По словам главного врача Струго-Красненской межрайонной больницы Дмитрия Мельцера, продажа начнётся буквально на днях, после окончания настройки оборудования. «Нам необходимо обеспечить сетевое взаимодействие с больницей, техническая служба этим занимается. Лекарства закуплены, в дополнение к перечню приобрели то, что часто спрашивают жители, например сиропы от кашля», - сообщил Дмитрий Мельцер и показал Александру Котову прейскурант с установленной стоимостью.

Лидия Мартынова рассказала, что и сейчас по заявкам привозит лекарства из аптек, но жители интересуются, когда начнётся продажа именно в ФАПе. «Люди будут довольны. Мы же всегда раньше торговали», - напомнила фельдшер.

В порховских Павах офис врача общей практики (ОВОП) Александр Котов осматривал вместе с главой района Юрием Семёновым и главой Дубровенской волости Алексеем Петровым. Медучреждение размещается в здании местного ДК. «Мы привыкли, нам бы только ремонт небольшой», - провела гостей по помещениям врач Татьяна Саяпина.

Для продажи препаратов в ОВОПе отвели отдельный кабинет – здесь уже стоят холодильники и частично собранная мебель, кассовый аппарат пока проходит регистрацию в налоговой службе. «Поставят – будем продавать», - подтвердила медик, но высказала сомнения, что утверждённого перечня лекарств будет достаточно. «Жители ждут полноценную аптеку», - уверена Татьяна Саяпина. «Пока речь идёт о возможности купить самые необходимые лекарства, которые нужны, чтобы начать лечение», - напомнил Александр Котов.

Спикер обратился к Юрию Семёнову и Алексею Петрову с просьбой взять на контроль организацию продажи. «По сути всё уже есть, остались только организационные вопросы», - отметил Александр Котов.

Схожая ситуация в Славковичах. Местный офис врача общей практики также попал в пилотный список. Мебель собрана, торговое оборудование – в налоговой службе, сроки начала продажи неизвестны. Сам ОВОП расположен в одном здании с администрацией поселения и нуждается в ремонте – чтобы обеспечить комфортную температуру, сотрудникам приходится включать обогреватели.

«Нагрузки хватает: жители приходят, осмотр школьников проводим. Но нам бы молодые кадры. Мы дорабатываем, остались только пенсионеры», - поделилась общей проблемой коллектива врач-стоматолог Любовь Николаева. Всем медработникам офиса за шестьдесят, молодёжи нет. По мнению врачей, привлечь специалистов можно было бы большей зарплатой и жильём.

Проблема медицинских кадров актуальна и для других медучреждений района. В Лютых Болотах фельдшер ведёт приём раз в неделю, в деревне Гора новый ФАП закрыт – работать некому. Тем временем в муниципалитете строятся новые медпункты. В одном из них, в Боровичах, Александр Котов пообщался с субподрядчиком.

Фельдшерско-акушерский пункт должны были построить ещё в 2021 году, но назвать сроки сдачи объекта и сегодня невозможно. По словам Юрия Семёнова, строители работают добросовестно, но материалы поступают с перебоями и не сразу в необходимой комплектации, что тормозит процесс. Например, проводка в здании сделана, а выключателей так и нет, плитку привезли, а линолеум и потолки ещё надо подождать.

Подводя итог рабочей поездки, Александр Котов отметил, что у него появилось немало вопросов к предстоящему парламентскому часу, посвящённому модернизации первичного звена здравоохранения.

«На территории моего округа пока, к сожалению, ни в одном ФАПе продажа лекарств по перечню жизненно необходимых препаратов не организована. Надеюсь, в ближайшее время оргвопросы всё-таки удастся решить и жители деревень смогут воспользоваться новой возможностью», - отметил спикер и напомнил, что в дорожной карте, представленной в декабре в согласительную комиссию, сроки продажи лекарств в 30 медпунктах были обозначены едва ли не с 1 января. «Планы оказались невыполненными. Объективных причин для задержки я пока не вижу», - добавил Александр Котов.

Кроме того, по словам председателя, остаются системные вопросы, в частности кадровый, и организационного характера – выбор места для строительства ФАПов не всегда проходит при участии местных властей.