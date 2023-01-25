Представители более 30 стран получили гражданство РФ в Псковской области

12:53, 25 января 2023, ПАИ

Представители более 30 стран получили гражданство РФ в Псковской области за 2022 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Миграционная ситуация на территории области, несмотря на меняющуюся внешнеполитическую обстановку, продолжала оставаться стабильной», - отметили в ведомстве.

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Всего гражданство России получили 2208 человек. Из них жители Таджикистана - 37,2%, Украины - 20%, Белоруссии - 11%, Армении - 7%, Узбекистана - 6,8%.

Также в ведомтсве отметили, что в регионе на 34,8% сократилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.