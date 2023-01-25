Учителям Пскова представили музейные программы

13:00, 25 января 2023, ПАИ

25 января в Псковском музее-заповеднике прошла презентация детских интерактивных программ и экскурсий для учителей Пскова. Встреча прошла в рамках фестивальной программы конкурса-фестиваля «Учитель года России – 2023» и «Воспитатель года России – 2023». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Музей посетило более 60 заведующих дошкольных учреждений города Пскова. Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова лично поприветствовала гостей и выразила надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество.

«Я абсолютно убеждена, что все самое главное в жизни человека начинается с детства. Вам в жизни выпало огромное счастье и очень ответственная миссия – формировать человека, – подчеркнула Светлана Мельникова. – Я благодарна, что вы сегодня с нами, счастлива, что вы увидите наши программы, и надеюсь, что наша дружба продолжится. Псковский музей будет делать все возможное для того, чтобы мы были нужны и интересны».

Встреча проходила в главном здании Псковского музея-заповедника в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», посвященной героическим страницам военной истории Псковщины. Гости стали участниками интерактивного занятия, которое рассказывает об истории вещмешка солдата - участника Великой Отечественной войны, его содержимом и нелегком фронтовом быте бойцов.

«Это очень интересная и правильная форма подачи материала, ведь детям не нужны долгие рассказы, они больше хотят сами поучаствовать в процессе, потрогать все своими руками, и все это возможно сделать на вашей программе, – поделилась одна из заведующих - участниц встречи. - У нас в детском саду сейчас тоже используются интерактивные формы работы, когда больше говорят сами дети. Мы стараемся идти от детей, как и вы в своих программах. Вы молодцы!»

В рамках фестивальной программы конкурса-фестиваля «Учитель года России – 2023» и «Воспитатель года России – 2023» в Псковском музее-заповеднике пройдет еще ряд мероприятий. 26 и 27 января в музейной мастерской в Палатах у Сокольей башни для классных руководителей проведут мастер-классы «По платью видно, кто идет» и «Открытка в стиле XIX века», а 30 января в Варлаамовской башне учителям истории покажут интерактивную театрализованную программу «Башня, стерегущая город».