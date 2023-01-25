Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Учителям Пскова представили музейные программы

25 января в Псковском музее-заповеднике прошла презентация детских интерактивных программ и экскурсий для учителей Пскова. Встреча прошла в рамках фестивальной программы конкурса-фестиваля «Учитель года России – 2023» и «Воспитатель года России – 2023». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Музей посетило более 60 заведующих дошкольных учреждений города Пскова. Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова лично поприветствовала гостей и выразила надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество.

«Я абсолютно убеждена, что все самое главное в жизни человека начинается с детства. Вам в жизни выпало огромное счастье и очень ответственная миссия – формировать человека, – подчеркнула Светлана Мельникова. – Я благодарна, что вы сегодня с нами, счастлива, что вы увидите наши программы, и надеюсь, что наша дружба продолжится. Псковский музей будет делать все возможное для того, чтобы мы были нужны и интересны».

Встреча проходила в главном здании Псковского музея-заповедника в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», посвященной героическим страницам военной истории Псковщины. Гости стали участниками интерактивного занятия, которое рассказывает об истории вещмешка солдата - участника Великой Отечественной войны, его содержимом и нелегком фронтовом быте бойцов.

«Это очень интересная и правильная форма подачи материала, ведь детям не нужны долгие рассказы, они больше хотят сами поучаствовать в процессе, потрогать все своими руками, и все это возможно сделать на вашей программе, – поделилась одна из заведующих - участниц встречи. - У нас в детском саду сейчас тоже используются интерактивные формы работы, когда больше говорят сами дети. Мы стараемся идти от детей, как и вы в своих программах. Вы молодцы!»

В рамках фестивальной программы конкурса-фестиваля «Учитель года России – 2023» и «Воспитатель года России – 2023» в Псковском музее-заповеднике пройдет еще ряд мероприятий. 26 и 27 января в музейной мастерской в Палатах у Сокольей башни для классных руководителей проведут мастер-классы «По платью видно, кто идет» и «Открытка в стиле XIX века», а 30 января в Варлаамовской башне учителям истории покажут интерактивную театрализованную программу «Башня, стерегущая город».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 января 2023

Псковский театр кукол стал участником программы «Большие гастроли»
25 января 2023

Изборскую крепость чаще всего посещают держатели «Пушкинской карты»
24 января 2023

Новый мультфильм из серии «Наши краше!» презентовал Михаил Ведерников
24 января 2023

На вечернюю экскурсию «Лабиринты музейного квартала» приглашают псковичей
23 января 2023

В Михайловском пройдёт литературно-музыкальная программа
23 января 2023

Приём заявок на конкурс от ПсковГУ в Артеке стартует 25 января
23 января 2023

Более 1000 человек посетили выставку «Россия. Истоки» в Изборске
23 января 2023

В Пскове проведут новую экскурсию по музею-квартире Ленина

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...