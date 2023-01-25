Документальный фильм «сVоих не бросаем» представит «Первый Псковский»

13:11, 25 января 2023, ПАИ

Телеканал «Первый Псковский» представит новый документальный фильм «сVоих не бросаем».

Съемочная группа телеканала проехала тысячи километров до зоны СВО под Луганском, собрала весточки от бойцов, а также своими глазами увидела, как живут военные 76-й дивизии ВДВ, мобилизованные и добровольцы.

Увидеть фильм «Первого Псковского» «сVоих не бросаем» можно будет в эту субботу, 28 января, сразу после программы «Тема недели».