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Общество

Документальный фильм «сVоих не бросаем» представит «Первый Псковский»

Телеканал «Первый Псковский» представит новый документальный фильм «сVоих не бросаем».

Съемочная группа телеканала проехала тысячи километров до зоны СВО под Луганском, собрала весточки от бойцов, а также своими глазами увидела, как живут военные 76-й дивизии ВДВ, мобилизованные и добровольцы.

Увидеть фильм «Первого Псковского» «сVоих не бросаем» можно будет в эту субботу, 28 января, сразу после программы «Тема недели».

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