Несовершеннолетняя девушка скончалась после ДТП в Острове

13:17, 25 января 2023, ПАИ

ДТП произошло у дома № 5 на улице Ветеранов Войны в городе Острове в 1:20. 26-летний водитель автомобиля LADA Kalina не справился с управлением и угодил в кювет. Машина врезалась в дерево и вновь вылетела на дорогу.

После ДТП две несовершеннолетних пассажирки были доставлены в медучреждение. Позже одна из них скончалась в медучреждении.

Водитель от госпитализации отказался.

На месте дорожной аварии работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. На данный момент обстоятельства произошедшего выяснятся.