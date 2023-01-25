Несовершеннолетняя девушка скончалась после ДТП в Острове
ДТП произошло у дома № 5 на улице Ветеранов Войны в городе Острове в 1:20. 26-летний водитель автомобиля LADA Kalina не справился с управлением и угодил в кювет. Машина врезалась в дерево и вновь вылетела на дорогу.
После ДТП две несовершеннолетних пассажирки были доставлены в медучреждение. Позже одна из них скончалась в медучреждении.
Водитель от госпитализации отказался.
На месте дорожной аварии работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. На данный момент обстоятельства произошедшего выяснятся.
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