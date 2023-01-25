Более 70% псковичей испытывают к коллекторам неприязнь и раздражение

14:23, 25 января 2023, ПАИ

Более 80% псковичей поддерживают законопроект о запрете коллекторских организаций, сообщает SuperJob по итогам опроса.

Чаще всего по отношению к коллекторам псковичи испытывают неприязнь (в этом признаются 42%) и раздражение (31%). Безразличие к ним свойственно каждому пятому (20%), недоверие — каждому шестому (16%).



8 из 10 псковичей (81%) поддерживают законопроект о запрете в России деятельности коллекторских агентств, внесенный в Госдуму депутатами ЛДПР. Причем сторонников запрета на деятельность коллекторских агентств больше среди тех, у кого есть опыт кредитования. По мнению опрошенных, такие организации зачастую действуют «незаконными и полукриминальными методами»: запугивают должников, беспокоят их родственников, звонят по ночам и т. д.

Против инициативы выступают только 5% респондентов: они напоминают о востребованности этой услуги кредитными организациями и о невозможности полностью «отменить» деятельность коллекторов. «Этот рынок просто станет «черным». Сейчас есть хоть какие-то прописанные правила, а если их отменить, то будет беспредел».