Глава облсовпрофа пожелал псковским студентам новых достижений

13:48, 25 января 2023, ПАИ

Председатель Псковского регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов в День российского студенчества обратился к молодежи с поздравлениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Студенческие годы - пожалуй, самая замечательная пора в жизни, когда вы полны сил и стремлений, когда благодаря политике нашей страны для вас открыты любые пути для реализации своих идей и планов. В эти годы закладывается основа будущего и того, что каждый сможет сделать для страны. Уверен, что вы сможете реализовать свои планы и достичь профессиональных высот, принести пользу обществу и стране», - отметил Игорь Иванов.

Он пожелал студентам никогда не отступать перед трудностями и ставить новые амбициозные цели, а также новых достижений и крепкой дружбы.