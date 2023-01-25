Псковичей приглашают на форум креативных проектов «ВАУ-эффект»

14:28, 25 января 2023, ПАИ

Идёт приём заявок на Форум молодёжных проектов «ВАУ-эффект», сообщили в проектном офисе «Команда 2018».



«Ты можешь принять участие, если тебе от 14 до 35 лет и у тебя есть крутые идеи и желание получить экспертную оценку и дальнейшую поддержку проекта», - отметили организаторы.

Приём заявок осуществляется до 21 февраля на сайте.



В рамках проекта проводится региональный отбор идей и проектов, относящихся к сфере креативных индустрий, учитывающих местную идентичность людей и территорий, их культуру и традиции с учётом запросов и интересов местных жителей.

Приветствуется следующая тематика проектов:

«Место силы» – проекты, направленные на создание креативных пространств или мероприятий, где жители смогут поделиться талантами.

«Малая Родина» – проекты по созданию художественных произведений, направленных на популяризацию достопримечательностей, личностей, событий, имеющих отношение к данной местности.

«Локальная идентичность» – проекты по сохранению и обучению историко-культурным традициям, ремеслам, промыслам.

Сам Форум молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект» пройдёт 28 февраля 2023 года, где будут выбраны лучшие 19 проектов. Каждый проект получит возможность административной поддержки, наставников и рекомендации от экспертов.

Проект «Форум молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект» реализуется ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда культурных инициатив.