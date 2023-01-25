Поправки в избирательный кодекс региона согласовал законодательный комитет

15:15, 25 января 2023, ПАИ

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению собрались на заседание накануне январской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Первым вопросом депутаты рассмотрели кандидатуры претендентов на должность мировых судей судебных участков в Великих Луках, Опочецком и Себежском районах. Председатель областного суда Олег Лазарев представил краткие характеристики и рассказал о профессиональных качествах и опыте коллег. Члены комитета рекомендовали включить все три кандидатуры в бюллетень для тайного голосования на сессии.

Изменения в областной избирательный кодекс, продиктованные вступившими в силу федеральными нормами, депутатам презентовал руководитель регионального избиркома Игорь Сопов. Федеральный закон упразднил институт избирательных комиссий муниципальных образований, осуществлявших подготовку и проведение муниципальных выборов. Полномочия по организации выборов в органы местного самоуправления возложены на территориальные избирательные комиссии. Кроме того, на основании положений федерального законодательства в областной избирательный кодекс вводится положение о запрете для лиц, включённых в реестр иностранных агентов, быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Также в законопроекте учтены замечания и предложения Центральной избирательной комиссии.

Председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов попросил юристов Собрания прокомментировать подготовленную ими обширную таблицу поправок к представленному проекту закона.

«Поправок хоть и много, но все они носят технический характер – в основном запятые и точки», - разъяснила руководитель правового управления Любовь Цибулькина. Комитет рекомендовал принять законопроект в двух чтениях с учётом таблицы поправок.

Корректировка действующего закона «Об отдельных вопросах гражданской обороны в Псковской области» также связана с приведением документа в соответствие с федеральным законодательством. Как пояснил начальник управления специальных программ правительства Андрей Вьюнов, изменения касаются уточнения полномочий исполнительных органов по поддержанию в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны, включая системы оповещения населения. «По сути, появляются полномочия по реконструкции этих объектов», - уточнил представитель исполнительной власти. Депутаты поддержали законопроект.

Одобрение членов комитета также получила законодательная инициатива областной прокуратуры – проект закона «О патриотическом воспитании в Псковской области».