Монтаж несущих конструкций начат в новом жилом комплексе в Пскове

15:40, 25 января 2023, ПАИ

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В жилом комплексе «Завеличенский бульвар» в Пскове завершается нулевой цикл работ. О ходе строительства нового квартала рассказал главный инженер ООО Специализированный застройщик «Монолит» Дмитрий Науменков.

По его словам, в настоящее время идет завершение возведения конструкций ниже «нулевой отметки» - оснований и фундаментов, выполняется обратная засыпка - заполнение грунтом котлована и пазух фундамента.

Также начат монтаж конструкций первого этажа, где планируется размещение коммерческих помещений. «В ближайший квартал основные работы будут производиться по монтажу конструкций выше нуля. Это колонны и перекрытия. На конец марта мы должны выйти на монтаж конструкций третьего этажа. Два этажа будут смонтированы», - пояснил главный инженер.

Жилой комплекс «Завеличенский бульвар» возводится на Дальнем Завеличье, в непосредственной близости от главных объектов инфраструктуры. В шаговой доступности находятся Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, детские сады, крупные торговые центры, остановки общественного транспорта. Главными плюсами нового ЖК станут парковочное место для каждой квартиры, собственная котельная и наличие современной системы видеонаблюдения.

Телефон для справок 8 (8112) 610-111.