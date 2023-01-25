Мошенники разбогатели за счёт оформившей кредит псковички

16:32, 25 января 2023, ПАИ

Мошенники обманом заставили псковичку оформить кредит и перевести деньги на их счета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в течение нескольких январских дней жительнице областного центра звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили горожанке, что некие злоумышленники намереваются незаконно оформить на нее кредит, а чтобы избежать этого, убедили собеседницу оформить кредит и перевести полученные денежные средства на указанный ей «безопасный счет».

В итоге женщина перечислила мошенникам 925 тысяч рублей, а когда убедилась, что стала очередной жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.