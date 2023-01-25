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Общество

Андрей Тарасов оценил перспективы введения единой квитанции для оплаты ЖКХ

Чтобы единая квитанция на ЖКУ хоть как-то изменила жизнь псковичей, необходимо создание отдельной струкутуры. Такое мнение на круглом столе в медиацентре ПАИ 25 января высказал директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

«Квитанция в принципе должна следовать за тем, кто организовывает услуги. Когда началась реформа в 2006 году, сделали так: за все отвечает управляющая компания. Потом кто-то предложил, чтобы каждая организация оказывала услуги самостоятельно и отвечала за это сама. Отсюда пошло разделение по категориям услуг и поставщиков», - пояснил он.

Андрей Тарасов считает, что с введением единой квитанции ничего заметно не изменится, если не создать какую-то новую структуру. Он напомнил, что ранее в Пскове существовал Единый расчётный центр, который впоследствии распался. По мнению руководителя УК, идея его открытия была очень хорошей. 

«Все системы были, к ним можно вернуться. Но если мы сделаем единую квитанцию, и там все поставщики услуг будут вразнобой, никаких отличий не будет. Разумеется, кроме того, что все услуги будут указаны на одном листе. Чтобы что-то изменилось, надо юридически возвращаться к тому, что все услуги будет оказывать управляющая компания», - отметил директор управляющей компании. 

Он сообщил, что не видит никакой проблемы в том, что людям приходит сразу несколько квитанций. «Мне кажется, что эти проблемы идут от тех людей, у которых 5, 6 или 10 квартир. Думаю, что эта проблема, по сравнению с другими, сейчас неактуальна», - подчеркнул он.

Напомним, сейчас правительство обсуждает введение единой платежки за ЖКУ — с использованием показаний квартирных и общедомовых счетчиков. По их мнению, из-за того, что единая форма отсутствует и общедомовые показания в них зачастую не отображаются, граждане не понимают, за что платят.

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