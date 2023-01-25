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Общество

Михаил Ведерников поделился управленческим опытом со студентами ПсковГУ

Интерактивные молодёжные площадки ПсковГУ посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в День студента, 25 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона побывал на кулинарном баттле, который проходил в столовой вуза. В нём приняло участие пять команд — представители творческих объединений и профкома вуза, волонтёры. Они приготовили три блюда из ограниченного набора продуктов.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Также Михаил Ведерников принял участие в заседании штаба отряда Юнармии, где были представлены его логотип и концепция. Кроме того, губернатор посетил мастер-класс по развитию soft-skills, где поделился своим управленческим опытом.

После этого он наградил благодарственными письмами восемь лучших студентов образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Псковской области, среди них - две студентки ПсковГУ Екатерина Исакова и Анастасия Конева.

«Вы активно участвуете в общественной жизни Псковской области, в спортивных, патриотических, добровольческих, волонтерских инициативах. Это очень важно. Чем больше студент во время учебы занят дополнительными активностями, тем более неординарны его решения - это в жизни обязательно пригодится. Общественная нагрузка позволяет молодежи попробовать свои силы в разнообразных направлениях. Вы сейчас можете почувствовать, что вам интереснее, выбрать траекторию своего развития и двигаться по ней. Вы большие молодцы, мы вами гордимся и будем со своей стороны оказывать всяческую помощь, чтобы максимум ваших идей были реализованы», - приводит слова Михаила Ведерникова пресс-служба вуза.

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