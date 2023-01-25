Студент ПсковГУ задал вопрос Владимиру Путину
Студент ПсковГУ Денис Долгов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в Telegram-канале вуза.
Президент ответил на вопрос Дениса о возможном создании на базе ПсковГУ «Зимней инженерной школы», которую можно было бы организовать совместно с Республикой Беларусь.
«Попробую завтра-послезавтра переговорить с Александром Григорьевичем Лукашенко [президентом Республики Беларусь. - Прим. ред.], я уверен, что он тоже поддержит», - ответил Владимир Путин.
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