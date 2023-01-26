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Общество

Псковский эксперт описал преимущества единой квитанции за ЖКХ на примере проекта Сбера

Возможное введение единой платёжки за ЖКУ прокомментировал заместитель управляющего Псковским отделением Сбербанка Игорь Трепов на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Он рассказал, что в нескольких регионах страны, в том числе в соседней с нами Новгородской области, Сбербанк в сотрудничестве с правительствами регионов реализует пилотные проекты создания единого платёжного документа за коммунальные услуги. «Если мы говорим про физических лиц, то им это удобно, потому что всего одна квитанция. Также хочу отметить, что платежи ЖКХ можно оплачивать бонусами «СберСпасибо», — отметил спикер.

Игорь Трепов подчеркнул, что коммунальщики благодаря единой квитанции экономят значительные денежные средства. «Идёт сокращение расходов до 20 % на вычислительную технику, штат, печать и доставку платёжных документов. До 97-100 % процентов увеличивается собираемость платежей за ТБО и в Фонд капитального ремонта», — отметил заместитель управляющего Псковским отделением Сбербанка. Для местных властей, по его словам, главным эффектом нововведения является прозрачность финансовых потоков поставщиков услуг.

«Я считаю, что если вместо 8-10 листов будет приходить один и его не нужно будет искать в почтовом ящике среди рекламы или если будет один единый электронный кабинет вместо нескольких, это уже будет удобнее», — подытожил Игорь Трепов.

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